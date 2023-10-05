 

Мнение: О девочках по объявлению в Белом доме… Расовая квота сказывается?

05.10.2023, 16:55, Разное
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Как гласит русская пословица, стилизованная под арабскую мудрость, «сколько ни говори “халва”, во рту слаще не станет». Жаль её не знают и не понимают по ту сторону океана. Из Белого дома только и слышно «халва, халва…», когда речь заходит об американской поддержке Украины. Которая, как обещает американский президент Джо #Байден, «не прекратится ни на минуту». Что довольно смешно в условиях, когда в #США уже не только заметная часть Республиканской партии, но и большинство избирателей выступают против одобрения Конгрессом дополнительного финансирования для поддержки Украины.

Но вот ещё смешнее

Отличилась официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, сменившая на этом посту другую «девочку». Её предшественница Джен Псаки, хорошо известна в России как мемом о «берегах Беларуси», так и реальными проблемами с географией. Например, протестом из-за учений российских ВКС в «пограничной с Украиной» Астраханской области. Ну и её неспособность объяснить значение некоторых терминов, которые она употребляла в своих выступлениях, также служила поводом для регулярных насмешек.

Но с преемницей — тоже смешно получилось. «Если [президент России Владимир] #Путин думает, что сможет продержаться дольше, чем мы, он ошибается», — заявила Карин Жан-Пьер. Угу. Халва-халва. Чиновница, которая вероятно покинет свой пост в январе 2025 года и наверняка — в 2029 году говорит это политику, который через несколько месяцев, если не случится «чуда», получит новый мандат избирателей как минимум до марта 2030 года и, возможно, пробудет главой государства до 2036 года.

Интересно, там и правда не видят, не замечают и не понимают, как нелепы и смешны подобные заявления в адрес того, кто уже четвёртого американского президента пересиживает в руководящем кресле?

Или — Бог с ней, с компетентностью, когда дело касается расово-гендерной толерантности?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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