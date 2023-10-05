 

Внедорожник Haval Raptor запустят в продажу 10 октября

05.10.2023, 16:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Китае готовятся к началу продаж нового гибридного кроссовера под названием Haval Raptor.

Автомобиль будет доступен у местных дилеров с 10 октября. Начальная цена гибридной новинки достигает 160 тысяч юаней. Модель сохранила прежние габариты кузова. Под капотом установили 1,5-литровый бензиновый мотор и электродвигатель, которые выдают до 383 л.с. мощности. Запас хода на электрической тяге составит 145 километров. Модель оснащается 13-дюймовым экраном цифровой панели приборов.

Также отметили увеличенный дисплей мультимедийного комплекса и проекционный дисплей. В разных комплектациях применили панорамную крышу, встроенную навигацию и ассистенты движения.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Студентам вуза в Астрахани из-за технической ошибки прочитали лекцию о недопустимости всего

06.10 / В 2024 году, впервые в истории современной России, военные расходы превысят траты на социальную сферу

06.10 / Пропала: Коллеги по цеху и друзья Елены Кондулайнен бьют тревогу

06.10 / Nvidia планирует выпустить обновленную версию видеокарты GeForce RTX 3050 с уменьшенным объемом памяти и более низким энергопотреблением

06.10 / Почему кожаные брюки будут еще долго актуальны: мнение эксперта

06.10 / Детенышам белого медведя становится все труднее выживать из-за изменения климата

06.10 / Древние европейцы практиковали каннибализм

06.10 / Загадочная болезнь парализует конечности школьниц в Кении

06.10 / В чем подвох с мужчинами у Клавы Коки: мнение психолога

06.10 / Ученые обнаружили лекарство от таких эпидемий, как COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика