Внедорожник Haval Raptor запустят в продажу 10 октября

В Китае готовятся к началу продаж нового гибридного кроссовера под названием Haval Raptor.

Автомобиль будет доступен у местных дилеров с 10 октября. Начальная цена гибридной новинки достигает 160 тысяч юаней. Модель сохранила прежние габариты кузова. Под капотом установили 1,5-литровый бензиновый мотор и электродвигатель, которые выдают до 383 л.с. мощности. Запас хода на электрической тяге составит 145 километров. Модель оснащается 13-дюймовым экраном цифровой панели приборов.

Также отметили увеличенный дисплей мультимедийного комплекса и проекционный дисплей. В разных комплектациях применили панорамную крышу, встроенную навигацию и ассистенты движения.