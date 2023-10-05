 

Вадим Галыгин высказался в поддержку русских хакеров за рубежом

05.10.2023, 16:18, Разное
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Российский актер и телеведущий Вадим Галыгин призывает к пониманию и поддержке русских хакеров, действующих за пределами страны, и сравнивает их с героями прошлого – гусарами. Галыгин поделился своими мыслями в интервью Life.

Галыгин рассказал, что имеет косвенное знакомство с гражданами России, которые активно защищают интересы своей страны в киберпространстве за границей. Он считает их поступки сравнимыми с деятельностью гусаров, которые стояли на защите Родины.

“Мне доводилось слышать истории о людях, даже о друзьях друзей, замешанных в таких делах за границей. И, по-видимому, они действительно оказывали весьма значительное влияние”, – отметил Галыгин.

Life сообщает, что альтруизм и самоотверженность русских хакеров вдохновили Галыгина на создание телевизионного сериала под названием “Короче, план такой”, который расскажет их историю.

Синопсис проекта гласит: “Участники команды “русских хакеров” никогда не видели друг друга лично и знают только по никнеймам. Они успешно осуществляют кибератаки на электронные кошельки богатых людей, пока не совершают ошибку и не попадаются на глаза. Однако, когда им предстоит выбор между тюремной камерой и работой на благо Родины, хакеры выбирают второе, и их жизнь меняется навсегда.”

Проект “Короче, план такой” будет представлен в онлайн-кинотеатре Wink 10 октября 2023 года.

Ранее организация Красный Крест разработала набор правил для хакеров, задействованных в кибервойне.


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