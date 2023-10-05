 

Отец нашел работу для сидящего без дела Урганта

05.10.2023, 16:00, Новости дня
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Актер Андрей Ургант гордится своим сыном, который стал знаменитым благодаря таланту и трудолюбию. Иван стал одним из самых узнаваемых людей в стране. У шоумена даже была собственная передача на федеральном канале. Но после закрытия “Вечернего Урганта” в феврале 2022 года телеведущий зарабатывает исключительно на мероприятиях, причем за рубежом. Иногда он появляется на светских вечерах в Москве.

Можно лишь представить, насколько тяжело сейчас приходится Ивану, который привык зарабатывать большие деньги на любимой работе и при этом быть всегда на виду у многомиллионной публике. Еще в детстве Ургант демонстрировал стремление к обеспеченной жизни.

В недавнем интервью Андрей Львович рассказал, что нашел для своего талантливого сына подработку, когда тому было 16 лет. Сидящий без дела Иван сам попросил родителя похлопотать. Так будущий шоумен устроился в ночной клуб, где сначала мыл стаканы, а потом выходил на сцену – пел песни и проводил программы. Слова Урганта-старшего приводит “Общественная служба новостей”.

Ранее Ивана Урганта впервые за долгое время увидели на публике. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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