«Не хватало нам ещё войны с инопланетянами» – NASA отказалось отправлять в космос детский путеводитель «1000 и 1 гендер»

Национальное аэрокосмическое управление США не будет отправлять в космос детский путеводитель «1000 и 1 гендер», хотя он и победил в голосовании в социальной сети Twitter (X).

Эксперты говорят, что Земля и так близка к уничтожению, а подобный шаг развяжет войну миров с вероятностью не менее 100%.

Книга для юных читателей почти целиком состоит из иллюстраций, чтобы её могли изучать не только американские подростки 14-16 лет, уже изучившие грамоту, но и младшеклассники. В апреле 2022 года Минобр США рекомендовал её к распространению в средних общеобразовательных школах.

– Эту книгу нам начали отгружать в прошлом году, – рассказывает директор оклахомской МБОУ СОШ №24. – Чтобы расплатиться за них, школе пришлось продать пособия по физике и её единственный глобус. Ничего не поделаешь, капитализм.

В соцсетях уже звучат призывы к федеральным агентствам рекомендовать NASA отправить «1000 и 1 гендер» в космос, а за невыполнение рекомендации штрафовать, как это делается со школами. Тем не менее, в управлении тверды в своём мнении: можно пережить штрафы, но не тотальное уничтожение более развитыми инопланетными цивилизациями.

– Не хватало нам ещё войны с инопланетянами. У нас и так выборы президента в следующем году, – заявил первый вице-президент NASA, пожелавший остаться анонимным.

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