Iran Khodro Dena в РФ подешевел и стал доступнее Lada Vesta

В РФ стало возможным приобрести новый иранский седан Iran Khodro Dena 2023 модельного года.

Автомобиль окажется привлекателен из-за своей доступности. Стоимость модели седана составит от 1,45 млн рублей, что существенно дешевле, чем первые поставки. Автомобиль по цене соотносится с отечественной моделью Lada Vesta. Под капотом установили 1,7-литровый бензиновый двигатель на 115 л.с. мощности. Новый седан приводится в движение механической коробкой передач.

Пока производитель не предлагаЕт другие модификации для российского рынка. В доступной модели применили мультимедийный экран, камеру заднего вида, навигацию, парктроники, а также ряд других опций, облегчающих управление.