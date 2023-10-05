 

Iran Khodro Dena в РФ подешевел и стал доступнее Lada Vesta

05.10.2023, 15:16, Разное
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В РФ стало возможным приобрести новый иранский седан Iran Khodro Dena 2023 модельного года.

Автомобиль окажется привлекателен из-за своей доступности. Стоимость модели седана составит от 1,45 млн рублей, что существенно дешевле, чем первые поставки. Автомобиль по цене соотносится с отечественной моделью Lada Vesta. Под капотом установили 1,7-литровый бензиновый двигатель на 115 л.с. мощности. Новый седан приводится в движение механической коробкой передач.

Пока производитель не предлагаЕт другие модификации для российского рынка. В доступной модели применили мультимедийный экран, камеру заднего вида, навигацию, парктроники, а также ряд других опций, облегчающих управление.


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