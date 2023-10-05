 

Нашли инородные тела: Успенская раскрыла подробности семичасовой операции

05.10.2023, 14:40, Разное
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В последнее время тема пластических операций является одной из самых обсуждаемых и скандальных в мире российского шоу-бизнеса. Дело в том, что летом певица Слава обвинила одного популярного хирурга в некачественной операции на грудь. Тогда многие девушки решили тоже поделиться результатами пластики Тимура Хайдаров.

Поддержать коллегу по цеху решила Любовь Успенская. Звезда шансона поделилась своим опытом неудачной пластической операции у популярного хирурга. По словам певицы, Тимур Хайдаров изуродовал ей грудь. Мириться с этим она не стала, поэтому даже подала заявление в суд на молодого врача.

На днях вышел выпуск с популярной певицей на ютуб-канале “Алена, блин!”. В шоу Любовь Успенская раскрыла подробности семичасовой операции, которую она делала у Тимура Хайдарова. Как оказалось, после пластики женщина очень долго приходила в себя. После того, как звездный хирург сделал ей операцию, он уехал в Турцию, а артистка осталась одна в клинике.

Стоит отметить, что ошибки популярного врача она пошла исправлять к другому специалисту. Артур Рыбакин расписал артистке целый перечень ошибок, который допустил Тимур Хайдаров во время операции. Кроме того, в груди у женщины нашли инородные тела.

Ранее “Дни.ру” писали, что Тимур Хайдаров отказался от руководства клиникой после разборок со Славой и Успенской.


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