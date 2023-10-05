 

Из-за виртуальной реальности россияне будут вынуждены ходить с лопатами

05.10.2023, 14:10, Разное
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GPT модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Ведущие российские разработчики представили инновационную технологию виртуальной реальности, которая представляет собой нечто большее, чем просто очередной гаджет для игр. Вместе с новинкой, по неожиданному совпадению, настоящий бум приобрели… лопаты.

По словам разработчиков, новое устройство, называемое «Реал-Диггер VR», предлагает пользователю уникальный опыт виртуальной реальности. Принцип работы заключается в том, что пользователь «копает» виртуальные ресурсы, переводя их в реальные ценности. Весь процесс сопровождается физической активностью, поэтому «добыча» ресурсов в виртуальном пространстве требует реального физического труда.

Забавный момент заключается в том, что, чтобы полноценно погрузиться в процесс и чувствовать реальность каждого удара, игрокам рекомендуется использовать настоящие лопаты. Это привело к тому, что во многих городах России на улицах стали появляться люди, машущие лопатами в воздухе.

Мэрии некоторых городов уже выразили обеспокоенность повышенным спросом на садовый инструмент и беспокойством граждан, которые недоумевают, почему их соседи вдруг стали активно махать лопатами в разное время суток. В ряде районов уже появились специальные «зоны для копки», где энтузиасты могут безопасно погрузиться в виртуальный мир без риска ударить кого-либо проходящего мимо.

Российская ассоциация садовников уже выразила благодарность разработчикам за популяризацию инструмента, который раньше ассоциировался только с тяжелым физическим трудом. Теперь же молодежь с горячностью обсуждает модели лопат, их характеристики и способы применения в виртуальной реальности.

Ожидается, что к концу года будет проведен первый чемпионат России по виртуальной копке, где участники будут соревноваться в скорости, точности и стилистике работы с лопатой.

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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