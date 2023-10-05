 

Это помогает избавиться от боковин:ученые открыли чудо-орех

05.10.2023, 14:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Экспериментальные доказательства в пользу того, что суперценные орехи снижают вес, были представлены в январе на конференции.Американской академии аллергии и иммунологии. Ученые рекомендовали употреблять 500 граммов орехов в сутки.

Известно, что орех с «премиальной» ДНК снижает высокий уровень глюкозы и «лишний жир» (ожирение). По словам Дана Фланагана (Dan Flanagan), президента Института аллергии и аллергии и тропической медицины, Орехи играют существенную роль в снижении уровня сахара в крови, тем самым снижая риск развития диабета и повышая концентрацию гормона роста. Кроме того, орехи могут серьезно снизить риск развития рака, как, например, в исследовании под руководством Джона Робертса (John Roberts), автора книги «Рак, вес и орехи».

Фланаган, бывший онколог из Гарвардской медицинской школы в Бостоне, подчеркивает, что Орехи предлагают перспективное средство борьбы с избыточным весом. Этот орех содержит много белка, жира и клетчатки. Он богат незаменимыми аминокислотами, витаминами, микроэлементами и витамином В.
Что касается сахара, то Орехи богаты флавоноидами, которые блокируют усвоение жиров, на фоне чего, их употребление может снизить уровень «вредного» холестерина и «плохого» сахара в клетках.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Nvidia планирует выпустить обновленную версию видеокарты GeForce RTX 3050 с уменьшенным объемом памяти и более низким энергопотреблением

06.10 / Почему кожаные брюки будут еще долго актуальны: мнение эксперта

06.10 / Детенышам белого медведя становится все труднее выживать из-за изменения климата

06.10 / Древние европейцы практиковали каннибализм

06.10 / Загадочная болезнь парализует конечности школьниц в Кении

06.10 / В чем подвох с мужчинами у Клавы Коки: мнение психолога

06.10 / Ученые обнаружили лекарство от таких эпидемий, как COVID-19

06.10 / В Сибири началось тестирование отечественной мРНК-вакцины против мышей

06.10 / Ученые из Гарварда создали водонепроницаемый металл

06.10 / Распространенная ошибка: неожиданные привычки в еде могут привести к ожирению

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика