Это помогает избавиться от боковин:ученые открыли чудо-орех

Экспериментальные доказательства в пользу того, что суперценные орехи снижают вес, были представлены в январе на конференции.Американской академии аллергии и иммунологии. Ученые рекомендовали употреблять 500 граммов орехов в сутки.

Известно, что орех с «премиальной» ДНК снижает высокий уровень глюкозы и «лишний жир» (ожирение). По словам Дана Фланагана (Dan Flanagan), президента Института аллергии и аллергии и тропической медицины, Орехи играют существенную роль в снижении уровня сахара в крови, тем самым снижая риск развития диабета и повышая концентрацию гормона роста. Кроме того, орехи могут серьезно снизить риск развития рака, как, например, в исследовании под руководством Джона Робертса (John Roberts), автора книги «Рак, вес и орехи».

Фланаган, бывший онколог из Гарвардской медицинской школы в Бостоне, подчеркивает, что Орехи предлагают перспективное средство борьбы с избыточным весом. Этот орех содержит много белка, жира и клетчатки. Он богат незаменимыми аминокислотами, витаминами, микроэлементами и витамином В.

Что касается сахара, то Орехи богаты флавоноидами, которые блокируют усвоение жиров, на фоне чего, их употребление может снизить уровень «вредного» холестерина и «плохого» сахара в клетках.