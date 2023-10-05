 

Однополое поведение млекопитающих связано с развитием социальности

05.10.2023, 14:05, Разное
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Однополое сексуальное поведение млекопитающих связали с развитием социальности у приматов В рамках исследования ученые из Австралии изучали поведение приматов. Им удалось найти ключ к пониманию социального поведения приматов и приматы на их примере показали, что отношение к связи между однополым и лесбиянским поведением у примат связано с развитием социальной сети в мозге.

В среднем около миллиарда просмотров в день собирает видео с сексуальным подтекстом Психологи из Университета Миссури выяснили, что каждый из нас ежедневно просматривает около миллиарда порнографических материалов. Кроме того, по сравнению с 2012 годом число просмотров видео с сюжетами о лесбиянке увеличилось почти в 2 раза.

Исследование показало, что секс на экране, созданный в естественных условиях и с животными, вызывает у человека те же чувства, что и секс в реальной жизни.


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