Однополое поведение млекопитающих связано с развитием социальности

Однополое сексуальное поведение млекопитающих связали с развитием социальности у приматов В рамках исследования ученые из Австралии изучали поведение приматов. Им удалось найти ключ к пониманию социального поведения приматов и приматы на их примере показали, что отношение к связи между однополым и лесбиянским поведением у примат связано с развитием социальной сети в мозге.

В среднем около миллиарда просмотров в день собирает видео с сексуальным подтекстом Психологи из Университета Миссури выяснили, что каждый из нас ежедневно просматривает около миллиарда порнографических материалов. Кроме того, по сравнению с 2012 годом число просмотров видео с сюжетами о лесбиянке увеличилось почти в 2 раза.

Исследование показало, что секс на экране, созданный в естественных условиях и с животными, вызывает у человека те же чувства, что и секс в реальной жизни.