 

Диетолог рассказал, как не поправиться после наступления менопаузы

05.10.2023, 13:50, Разное
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Менопауза может сильно повлиять на женское тело, проявляясь в приливах жара, колебаниях настроения и наборе веса. С возрастом женщины часто замечают, что вес растет, даже если их диета остается неизменной. В течение долгих пятидесяти лет до и во время менопаузы они могут прибавлять до 1,5 килограмма в год. Причина этого связана с гормональными изменениями, которые заставляют женщин набирать вес в области живота, а не бедер.

Генетические факторы и образ жизни также могут влиять на увеличение веса. Несмотря на множество рекомендаций экспертов по диетам и добавкам для борьбы с набором веса в менопаузе, изменение времени приема пищи может оказаться эффективным методом.

Врач-диетолог подчеркивает важность времени приема пищи. Недоедание утром или чрезмерное ограничение пищи может привести к перееданию позднее в день и ночью. Из-за воздействия циркадных ритмов на метаболизм, ночное время – не самое подходящее для усвоения калорий.

Постоянное прием пищи в течение дня помогает регулировать уровень энергии и предотвращает чрезмерное употребление пищи, когда организм голоден. Управление временем приема пищи становится популярным способом контролировать вес, регулировать уровень глюкозы в крови, улучшать сон и, возможно, снижать риск рака.

Поздний ужин может затруднить похудение, поэтому женщинам рекомендуется избегать излишнего приема пищи в позднее время. Перекусы во второй половине дня, особенно без раздумий, могут способствовать набору веса. Доктор советует ограничивать прием пищи восьми-двенадцать часов в день и не употреблять еду в остальное время. Этот совет особенно полезен во время менопаузы.

Есть в течение 12 часов, начиная с 19:00 и до 7:00 утра, может помочь контролировать вес. Однако перед применением этого метода рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы обсудить возможные риски.


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