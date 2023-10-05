 

В ТАСС открылась выставка «Иудин поцелуй: политики, которых предали ЕС и США»

05.10.2023, 13:33, Разное
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В пресс-центре ТАСС 4 октября начала работу выставка, посвящённая печальной участи мировых лидеров, которые были обмануты коллективным Западом.

Оказалось, что только за последние 20 лет из-за коварства ЕС и США свою карьеру были вынуждены завершить десятки политиков – Михаил Горбачёв, Виктор Янукович, Саддам Хуссейн, Нурсултан Назарбаев, Михаил Саакашвили и многие другие

– Мы видим, как регулярно Запад вероломно вонзает нож в спину тем лидерам, которые по своей наивности доверились Вашингтону или Брюсселю. Их печальная судьба должна стать для всех жителей Земли наукой, – рассказал куратор выставки экс-министр культуры России Владимир Мединский,

На экспозиции представлены не только ушедшие на покой политики, но и несколько современных лидеров, в том числе Никол Пашинян, Мариан Лупу и Владимир Зеленский. По прогнозу независимых экспертов из аналитического центра «Единой России», в ближайшее время всех их ждёт закономерный крах и позорная отставка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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