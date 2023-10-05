Кевин Спейси попал в больницу c подозрением на инсульт

Кевину Спейси потребовалась медицинская помощь. Сообщается, что актер попал в больницу в Узбекистане, где он находился для участия в кинофестивале.

По информации интернет-издания “Подмосковье сегодня”, медики провели тщательное обследование артиста, но не обнаружили у него ничего серьезного. Напомним, Спейси объявил о своем возвращении в кинематограф после длительного перерыва. Актер Летом текущего года он был оправдан по всем искам.