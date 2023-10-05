 

Уличенная в осквернении памяти героев Волочкова предложила сходить на ее шоу

05.10.2023, 13:30, Разное
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Ни для кого не секрет, что бывшая прима балерина является одной из самых популярных и обсуждаемых артисток в мире российского шоу-бизнеса. Предметом обсуждения зачастую становится личная жизнь, неповторимый шпагат и поведение Анастасии Волочковой. Так, на днях звезда шокировала всю общественность.

На своей странице в социальных сетях Анастасия Волочкова опубликовала необычную фотографию. По всей видимости, артистка решила поразить поклонников своей растяжкой. Правда, с местом, где продемонстрировать физические данные, прима балерина явно не угадала. Она закинула одну ногу на памятник времени ВОВ.

Фотография по-настоящему ошарашила общественность. Многие популярные личности поспешили отчитать Анастасию Волочкову за содеянное. А некоторые даже успели подать заявление в полицию, чтобы привлечь к ответственности спортсменку.

Правда, сама прима балерина не совсем понимает, что она сделала не так. В своём микроблоге она опубликовала видео, где попыталась донести до подписчиков и журналистов, что у неё нет времени на глупые обвинения. Сейчас она посвящает всю себя тренировкам. Так, уличенная в осквернении памяти героев Анастасия Волочкова, в середине своего обращения, предложила сходить на ее грандиозное шоу “Одержимость”, премьера которого состоится 25 ноября.

Ранее “Дни.ру” писали, что возмутившему народ поступку Анастасии Волочковой нашли объяснение.


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