 

В Новосибирской области были обнаружены”элитные”гробницы раннего железного века

05.10.2023, 12:52, Разное
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Геологи обнаружили на территории Кемеровской области памятник с «элитарными» погребениями. Об этом сообщается на официальном сайте института археологии и этнографии СО РАН.

Курган длиной более 300 метров и шириной около 60 находится в 2 километрах к югу от села Мичуринское Полысаевского района. Ему присвоили номер 466. Комплекс составляют множество курганов, ориентированных в сторону созвездия Золотая Рыба. По предположению ученых, этот памятник является кладбищем для аристократов, погибших в боях на территории Верхнего Приобья. Также в том месте жили легендарные согдийцы, известные как народ хунну.

Примерно в III веке до нашей эры народ хуннов, живший на территории Северного Китая, совершил поход на земли Северной Европы и Азии. Это привело к финалу династии Хань. Считается, что народ хунны исчез в результате нашествия гуннов в IV веке нашей эры. Памятники бронзового века (III — I тысячелетие до нашей эпохи) обнаружены учеными на территории России, Украины, Казахстана, Белоруссии и других стран Евразии. Они включают в себя поселения, крепости, насыпи и каменные ограды.


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