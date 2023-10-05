 

Камень культового алтаря Стоунхенджа озадачил науку

05.10.2023, 12:52, Разное
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Учёные говорят, что Стоунхендж не является древним храмом.Старейший из известных сегодня мегалитов, построенных для практической цели, — мегалит Стоунженд в Англии, относящийся к 1-й половине 3-го тыс. до н.э. Его возраст составляет более 8 тыс. лет. Но в интернете можно найти противоречивые статьи о его устройстве, с критикой некоторых сторон его деятельности. Дело в том, что мегалиты часто изображают как развалины храма, что не совсем верно.

Скамейки и курганные насыпи на Стоун-хендж — это места захоронения. Это не храм, а усыпальница. Но вся проблема не в этом. Дело, скорее всего, в том что Стоугенсдж не похож ни на какое сооружение.

Оказалось, что это вовсе не культовое сооружение, как показывают фото Стоунтендж, а самый настоящий курган. Он был построен тысячи лет назад, возможно, ещё в первобытную эпоху. Полагают, что эти холмы служили для погребения вождей и знатных людей. Считается, что в доисторические времена в Англии курганы были распространены повсеместно, а не только в Британии.Со временем курганы видоизменились. Некоторые углубились, но некоторые остались на поверхности. Их строили в различных регионах, расположенных от Англии до Шотландии. В частности, в Глостершире есть пять курганов, а в Уэст-Йоркшире — четыре кургана. Курганы часто находят на опушках лесов или на берегах рек, по которым люди проходили много раз.


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