Снотворными оказались не настолько полезными для улучшения качества сна, как считалось ранее

В поисках идеального сна многие из нас надеются на снотворные, но, как отмечает врач, они не всегда являются решением. Эти лекарства обычно лишь успокаивают, но не улучшают качество ночного сна, и важно различать между этими двумя аспектами.

Существуют разные способы оценки качества сна. Первый – это субъективное восприятие сна прошлой ночью. Второй – изучение физиологии, как движения и дыхание во сне, а также мониторинг электрических сигналов в мозге, связанных со сном. И, наконец, третий – отслеживание “циркадного ритма” химических веществ, выделяемых мозгом, чтобы поддерживать ежедневный ритм организма.

Все эти факторы связаны с качеством сна после того, как человек ложится спать каждую ночь. Однако большинство популярных средств от бессонницы оказывают незначительное воздействие на ваши переживания, физиологию и циркадный ритм.

Многие лекарства, включая безрецептурные и рецептурные снотворные, а также алкогольные ночные “колпаки”, являются лишь средствами для расслабления, которые не способствуют качественному сну. Врачи предупреждают, что они могут обманывать, заставляя вас думать, что вы спите, хотя на самом деле это может привести к беспокойному и нерегулярному сну.

Кроме того, многие из этих лекарств могут вызвать “похмелье” на следующее утро, оставляя вас еще более уставшими после ночи, проведенной в борьбе с их воздействием.

Еще одним популярным средством от бессонницы является мелатонин, который регулирует циркадные ритмы в организме. Однако, по мнению специалистов, мелатонин бесполезен при обычной бессоннице, так как организм уже вырабатывает его при наступлении ночи.

Вместо обращения к лекарствам существуют другие способы улучшить качество вашего сна. Если вы лежите в постели более 30-50 минут и не можете уснуть, попробуйте встать и заняться чем-то спокойным, как чтение, прослушивание музыки или медитация. Но избегайте использования телефона или телевизора.

Беруши и устройства, создающие белый шум, могут помочь снизить окружающий шум и устранить потенциальные раздражители. Также важно завершать прием пищи до 19:00, чтобы поддерживать нормальные уровни мелатонина в организме и соблюдать ежедневный ритм.

Неврологи также рекомендуют обследование на тревожность для тех, кто страдает от повторяющихся приступов бессонницы, так как это может быть одной из причин непокойных ночей.