Лепс поделился простым секретом для восстановления сил

В последние несколько лет в жизни певца Григория Лепса происходят сильные эмоциональные перипетии. Несколько раз в СМИ сообщалось о пребывании Лепса в больнице. После развода с женой Анной Шаплыковой артист долго приходил в себя.

Но несмотря на все сложности и переживания, о которых часто говорят в масс-медиа и соцсетях, Григорий Лепс продолжает выступать и радовать своим творчеством поклонников. Как выяснилось, у певца есть пара пунктов, которые помогают ему сохранять и поддерживать хорошее самочувствие. Лепс поделился простым секретом для восстановления сил на фестивале молодого искусства “Таврида.Арт”. По словам 61-летнего исполнителя хита “Самый лучший день”, он может быстро восстановить силы за счет сна и ограничений в питании. Лепс советует меньше есть и больше спать, как сообщает Пятый канал.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко отметил, что в последнее время Григорий Лепс много работает, чтобы хоть как-то отвлечься от душевных переживаний, связанных с проблемами в личной жизни.

Напомним, что 20 декабря 2021 Григорий Лепс и его жена Анна Шаплыкова официально развелись. Инициатором расставания была супруга Лепса.

Сообщения о разводе пары вызвали много вопросов и удивления – никто не ожидал, что это произойдет.