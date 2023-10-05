 

Мнение: Украина капитулирует через два месяца?

05.10.2023, 12:05, Разное
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Блогер-милионник Дмитрий Медведев, трудоустроенный зампредом Совбеза России, написал в своем Telegram-канале о двух приятных новостях для Украины.

Дословно:

«Первая. Глава Евросовета Шарль Мишель допустил, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году. Это значит, что в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени.

Вторая. Впервые в истории США отправлен в отставку спикер Палаты представителей Конгресса. Причём именно из-за любви к киевской власти и бюджетным компромиссам по финансированию бандеровцев. Есть несомненный повод для гордости, ведь выбор был между решением многочисленных внутренних проблем самих Штатов и дальнейшим кормлением неонацистов…».


Отсюда

Две хорошие новости для Украины Медведев закончил фразой: «Правда, денег пока осталось всего на два месяца».

Я правильно понял Медведева? Это для него и его читателей – хорошая новость, что денег осталось на два месяца? И к Новому году Украине уже не на что будет воевать? И останется только капитулировать?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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