 

Минтруд назвал главной проблемой женщин с большими глазами

05.10.2023, 11:45, Разное
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GPT модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Москва, 2 октября — Исследование, проведенное Министерством труда и социального развития, пришло к поразительному выводу: женщины с большими глазами виноваты во всём. От пробок на дорогах до глобального потепления – везде их след.

В рамках эксперимента ученые анализировали фотографии тысяч женщин, участвующих в различных социальных и общественных акциях. Результаты показали, что женщины с большими глазами участвуют в большем количестве акций, чем их «сородичи» с глазами среднего размера. Отсюда делается вывод о том, что именно эти дамы находятся в центре всех происходящих в мире событий.

«Посмотрите на эти глаза!» — говорит доктор наук Алексей Сергеев, показывая на презентации фотографию девушки с глазами размером с тарелку. «Вы думаете, такой человек может просто так стоять в сторонке и ни в чем не участвовать? Они везде!»

Кроме того, исследование показало, что люди, общающиеся с женщинами с большими глазами, чаще всего сталкиваются с различными неприятностями. «Мой кофе перевернулся на новое платье именно в тот момент, когда я разговаривал с Катей. У нее, к слову, очень большие глаза,» — рассказал один из респондентов.

В Минтруде уверены, что нашли главную социальную проблему XXI века. На вопрос, каковы планы властей по решению этой проблемы, ведомство ответило: «Пока мы собираемся провести еще одно исследование и выяснить, виноваты ли мужчины с большими ушами в чем-то.»

Научное сообщество приняло этот отчет с определенной долей скепсиса. Большинство экспертов считают, что выводы Минтруда нуждаются в дополнительной проверке и подтверждении.

«Мы всегда готовы к новым открытиям, но это… Немного странно,» — поделилась своим мнением доктор психологических наук Марина Васильева.

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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