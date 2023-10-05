 

Ученые назвали возраст, в котором человек становится самым счастливым

05.10.2023, 11:40, Разное
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Американские ученые из Университета штата Пенсильвания определили возраст, когда человек наиболее удовлетворен своей жизнью.Согласно их результатам, наилучшие годы для достижения счастья, как правило, зависят от пола.

При этом исследования показывают, что мужчины счастливее женщин.Отмечается, что женщины чаще остальных испытывают проблемы в отношениях и лучше оценивают себя.

В числе причин, влияющих на их счастье, ученые назвали более высокий уровень образования и благосостояния.


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