Самки животных могут приобретать предпочтения в выборе партнера путем наблюдения
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Самки животных могут приобретать предпочтения в выборе партнера путем наблюдения за их поведением. Особый интерес для экологов представляют некоторые формы альтруизма у животных.
Ежедневный альтруизм — явление, когда индивидуум наносит вред своему собственному потомству, чтобы спасти последующих потомство от голода. Это явление связано с тем, что при таком акте поведения индивидуум неизбежно задумывается о еде, но взамен не получает ничего полезного.
Повторное спаривание животных, которое осуществили потомство, гибель предыдущих поколений, а также популяция с пониженной выживаемостью.
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