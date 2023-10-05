Самки животных могут приобретать предпочтения в выборе партнера путем наблюдения

Самки животных могут приобретать предпочтения в выборе партнера путем наблюдения за их поведением. Особый интерес для экологов представляют некоторые формы альтруизма у животных.

Ежедневный альтруизм — явление, когда индивидуум наносит вред своему собственному потомству, чтобы спасти последующих потомство от голода. Это явление связано с тем, что при таком акте поведения индивидуум неизбежно задумывается о еде, но взамен не получает ничего полезного.

Повторное спаривание животных, которое осуществили потомство, гибель предыдущих поколений, а также популяция с пониженной выживаемостью.