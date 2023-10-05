Боярин Конюхов вернулся из экспедиции на Нептун

В Москве состоялось чествование завершившего экспедицию на Нептун боярина Фёдора Конюхова. Русский пилигрим провёл в пути в космическом пространстве без малого три года.

Поскольку деньги на уникальное путешествие были выделены Российским императорским обществом, на боярина были возложены задачи государственной важности – межевание земельных наделов и открытие православного храма. Все пожелания дворянства были исполнены в полном объёме.

«А ещё я посадил яблоньку и даже оросил её святой водой из Киево-Печерской лавры», – уточнил боярин.

Конюхов сообщил, что во время перелёта случались нештатные ситуации.

«Когда пролетали кольца Сатурна, горючка стала резко заканчиваться, чтобы наш полёт не завершился досрочно, пришлось откупорить личный запас боярышника. Но главное, что успел к юбилею», – подчеркнул пилигрим.

Торжественный свиток-поздравление по пожеланию императора передали боярину Конюхову лично в руки – государь поздравил его с рекордом и 150-летним юбилеем, выписал по такому случаю премию в 150 рублей серебром и сертификат на годовое посещение брадобрея.

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