Тим Кук продал акции Apple и заработал $41,5 млн

Генеральный директор Apple, Тим Кук, заработал $41,5 млн, продав 511 тыс. акций компании, полученных как премия за результативность, согласно отчету, опубликованному Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Номинал премии был определен на основе совокупной доходности акционеров Apple по отношению к другим компаниям из индекса S&P 500 за период с первого дня 2021 финансового года до последнего дня 2023 финансового года.

Дополнительно Тим Кук получил два пакета акций с ограниченным доступом, состоящих из 73 010 и 219 030 акций. Первую партию он получит тремя равными траншами 1 апреля в 2026, 2027 и 2028 годах, а вторую сможет воспользоваться только 1 октября 2026 года. После продажи 511 тыс. акций у Тима Кука осталось еще около 3,3 млн ценных бумаг Apple.

Тим Кук уже 25 лет работает в Apple, а на посту генерального директора он находится 11 лет. Ранее пользователи высказали жалобы на нагревание iPhone 15 Pro.