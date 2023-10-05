Минфин планирует закупить китайский юань

Министерство финансов готовится к новым покупкам китайских юаней, создавая обсуждения о влиянии на бюджетное правило. Сообщается, что в октябре ожидается дополнительный нефтегазовый доход, превышающий прогноз на 500 миллиардов рублей. Это дает Минфину возможность укрепить свои резервы в юанях и золоте. Покупки планируется начать 6 октября и продолжить до начала ноября, с выделением 18 миллиардов рублей в день.

Ситуация сейчас отличается от предыдущих покупок, запланированных Минфином в августе. Основной аналитик ПСБ, Денис Попов, объяснил, что на этот раз Минфин будет покупать валюту непосредственно у Центробанка, так как ЦБ перестал зеркалировать эти операции на валютном рынке с середины августа. Это продолжится до конца 2023 года и не оказывает существенного влияния на курс рубля.

По словам аналитика, рубль находится в начальной фазе стабилизации, и к концу года ожидается уровень в районе 95-96 рублей за доллар. На следующий год прогнозируются колебания в диапазоне от 90 до 100 рублей за доллар.

Прошлый раз, когда доллар достиг отметки в 100 рублей, власти предприняли ряд мер, включая приостановку бюджетного правила и пересмотр ключевой ставки Центробанка. Кроме того, обсуждались меры валютного контроля, но консенсус до сих пор не достигнут.

Эксперты указывают, что вмешательство государства может стать ключевым фактором для рубля. Сейчас 42% расчетов за экспорт проводятся в рублях, в то время как импорт оплачивается в национальной валюте лишь в 30% случаев. Введение обязательной продажи выручки одним из возможных решений, но это может оказать краткосрочное воздействие, и ужесточение валютного контроля может негативно повлиять на экспорт.