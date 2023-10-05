 

Всплыли новые подробности дела об ограблении актера “Уральских пельменей”

05.10.2023, 11:05, Новости дня
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Участник “Уральских пельменей” Сергей Ершов стал жертвой ограбления.

24 сентября злоумышленники украли из его машины, припаркованной на улице Тургенева в Екатеринбурге, ценные вещи и документы. Ершов приехал в студию звукозаписи, а после работы не обнаружил в авто ни ноутбук, ни портфель с паспортами – своим и жены.

Особенную ценность представлял сценарий нового сериала, материалы которого находились в ноутбуке Ершова.

Поклонники очень переживали за любимого артиста. Но все закончилось хорошо.

Воры вернули украденное за вознаграждение. Факт находки вещей Сергея Ершорва подтвердили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу, как сообщает информационное агентство URA.RU. Данные по правонарушителям уточняются в местном МВД.

Сергей Ершов сердечно поблагодарил своих зрителей, которые за него волновались, и сообщил в своих соцсетях, что ему вернули украденное.

Актер посетовал на свою “безалаберность” и выразил надежду, что произошедшее с ним станет “уроком для многих”.

Напомним, что Сергей Ершов играет в составе “Уральских пельменей” со дня основания коллектива – с 1993 года по сегодняшний день. Является одним из авторов и художественным руководителем команды уральских юмористов.


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