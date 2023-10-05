В Сибири построили самолет из бутылок от водки

GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Энтузиасты-изобретатели из сибирского Новосветска создали настоящий самолёт из пустых бутылок водки и успешно прошли первый тестовый полёт.

Организатор эксперимента, 56-летний Игорь Сергеев, рассказал, что идея пришла к нему после традиционного сибирского праздника – «Водкового марафона». «Мы подсчитали, что за вечер освободили от содержимого около двух тысяч бутылок, и я подумал: ‘Что, если использовать их не просто как мусор, но как что-то полезное?’», — рассказал Сергеев.

Помимо бутылок, для создания самолёта понадобилась масса изоленты, металлический каркас и, конечно же, двигатель. Часть бутылок была заполнена пенопластом, чтобы обеспечивать дополнительную плавучесть, ведь Игорь планировал использовать своё создание не только как летательный аппарат, но и как лодку.

Первый полёт прошел удивительно гладко. Самолёт взлетел на высоту 10 метров и пролетел дистанцию в 100 метров. Экипаж, состоявший из двух человек, приземлился без каких-либо инцидентов.

На вопрос, будут ли создаваться ещё подобные самолёты, Сергеев ответил: «Мы ещё думаем. Главное теперь — убедить всех соседей не выбрасывать бутылки, а отдавать их нам. И, конечно, ещё пару ‘Водковых марафонов’ провести!»

Среди местных жителей мнения разделились. Некоторые гордятся своими смелыми и талантливыми соседями, другие предлагают отправить их на шоу «Что? Где? Когда?», утверждая, что с такой фантазией они обязательно станут чемпионами.

В любом случае, это событие безусловно внесло свой вклад в историю авиации. Новосветск теперь известен не только своими суровыми зимами, но и самым необычным самолётом из бутылок водки!

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