 

Ученые обнаружили органы,которые живут после смерти

05.10.2023, 10:30, Разное
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 Ученые из Университета Теннесси обнаружили в эксперименте орган, который продолжает жить после смерти своего хозяина даже тогда, когда его кровеносные сосуды и нервы полностью заблокированы, сообщает журнал Scientific Reports. На первый взгляд, этот орган ничем не отличается от других, однако его ученые заметили, что его огромное сердце посылает импульсы в мозг лишь около 5 минут после остановки. Они также выяснили, что орган продолжает питать мозг.

Ученые подчеркнули, что их результаты будут интересны исследователям из области неврологии и судебной медицины.

В настоящее время врачи обладают лишь ограниченным количеством информации о том, как именно головной мозг сохраняет информацию в мозге после смерти организма.


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