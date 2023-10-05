Ученые обнаружили органы,которые живут после смерти

Ученые из Университета Теннесси обнаружили в эксперименте орган, который продолжает жить после смерти своего хозяина даже тогда, когда его кровеносные сосуды и нервы полностью заблокированы, сообщает журнал Scientific Reports. На первый взгляд, этот орган ничем не отличается от других, однако его ученые заметили, что его огромное сердце посылает импульсы в мозг лишь около 5 минут после остановки. Они также выяснили, что орган продолжает питать мозг.

Ученые подчеркнули, что их результаты будут интересны исследователям из области неврологии и судебной медицины.

В настоящее время врачи обладают лишь ограниченным количеством информации о том, как именно головной мозг сохраняет информацию в мозге после смерти организма.