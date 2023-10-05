Скончалась народная артистка России Наталия Королева

Скончалась народная артистка России Наталия Королева. Уточняется, что актриса скончалась на 76-ом году жизни.

О ее смерти сообщили на сайте Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова. Причина смерти на данный момент неизвестна, передает телеканал “360”.

Стоит отметить, что Наталия Королева окончила театральное училище в Свердловске и играла в городском ТЮЗе. Она сыграла практически все заметные роли мирового репертуара — среди ее работ королева Анна в “Трех мушкетерах”, Мальвина в “Золотом ключике”.