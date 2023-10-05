Заемщик вправе застраховаться в любой компании

– Я брала кредит в банке, и мне предложили оформить страховку – так кредит выходил мне дешевле, я согласилась. Но менеджер предупредила, что они работают с определенной страховой компанией, то есть полис от другой страховой уже не примут. Я решила разобраться – не нарушаются ли здесь права простых людей, – Ольга К., Ярославская область.

Отвечает юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков:

– Заемщики имеют право на свободный выбор страховщика при страховании, связанном с получением кредита (займа). Что это значит? При оформлении кредита человек вправе приобрести страховку в любой компании, которая отвечает требованиям банка. А кредитор в свою очередь обязан проинформировать клиента о такой возможности и не может навязывать услуги конкретной организации. Банк России и Федеральная антимонопольная служба напомнили об этом участникам рынка в совместном письме, поскольку в надзорной практике были выявлены подобные нарушения.

На практике такой порядок дает возможность клиенту застраховать свои риски не по указанной банком компании, а самостоятельно выбрать страховщика и, соответственно, цену страховки.

Требования к страховке банк должен разместить на своем сайте и в местах обслуживания клиентов. Кредитор должен принять полис страховщика при соблюдении двух условий: если его кредитный рейтинг не ниже уровня А- и договор страхования соответствует условиям банка. После получения полиса у банка есть 7 рабочих дней на то, чтобы сообщить заемщику о своем решении — принимает он его или нет. Это позволит не допустить затягивания сроков рассмотрения документов.