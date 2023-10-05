Создано уникальное приспособление, позволяющее колясочникам вставать в торжественные моменты

Отечественные разработчики представили уникальное приспособление, позволяющее инвалидам-колясочникам вставать, когда это требуется.

Например, при исполнении гимна, во время тоста на свадьбе или в кульминационные моменты речей высокопоставленных чиновников. В результате люди с ограниченными возможностями больше не будут выглядеть надменно или так, будто они выражают неуважение к обществу.

Устройство штатно устанавливается на большинство выпускаемых колясок и представляет собой стрелу с гидравлическим подъёмником от погрузчика. Подвижная часть крепится зажимами к одежде и при необходимости поднимает человека за шиворот, позволяя ему выглядеть достойно в торжественные моменты. Управление может осуществляться как самим обладателем кресла, так и удалённым оператором через проводной пульт, чтобы синхронизировать подъём и спуск нескольких колясочников на одном мероприятии.

Разработка получила рабочее название «Статус-2М». Сейчас инженеры работают над снижением её шумности – электропривод пока издаёт громкое гудение, способное отвлечь окружающих. Также создаётся эко-модификация, в которой аккумулятор будет заряжаться с помощью динамо-машины, крепящейся к колесу.

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