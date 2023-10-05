В Москве открывается школа для обучения собак программированию

GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

В столичном районе Арбат последние дни пестрят невероятными слухами. Среди всех других событий городского масштаба стоит особенно выделить: в самом сердце Москвы вскоре откроется школа программирования, предназначенная исключительно для собак!

Создатели проекта утверждают, что наши четвероногие друзья давно готовы не только гадить в тапочки, но и писать код на JavaScript. Курс, разработанный командой ведущих мировых специалистов, предлагает интенсивное обучение собак основам веб-разработки, алгоритмам и, конечно же, структурам данных (особенно косточкам).

«Мы долго искали подход к обучению, и, наконец, разработали специальные клавиатуры с большими кнопками для лапок и мониторы с изображениями котов, чтобы удержать внимание наших учеников», — говорит основатель школы, Иван Лейкин.

Первый выпуск уже планируется на следующий год, а успешные выпускники получат возможность трудоустройства в ведущих IT-компаниях мира, таких как «Барк-Код», «Пёс-Дев» и «КодЛайкАДог».

Многие считают этот проект абсурдным, но Лейкин уверен: «Если собаки могут становиться блогерами и звездами Instagram, почему бы им не стать программистами? В конце концов, они уже давно понимают, что такое «куки»!»

Пока критики спорят о реализуемости этой идеи, огромное количество хозяев собак уже записывают своих питомцев на курсы, надеясь, что их собака станет следующим «пёс-разработчиком» мирового уровня. А некоторые даже шутят, что скоро на рынке появится новый язык программирования: «BarkScript».

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