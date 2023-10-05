Злоупотребление каннабисом связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний

Канадские и американские ученые изучили базы данных системы здравоохранения канадской провинции Альберта и пришли к выводу, что у людей, чрезмерно употребляющих продукты конопли, значительно повышен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.В частности, употребление каннабиса в больших количествах привело к повышенной концентрации катехоламинов в крови. Их избыток может вызвать сужение стенок артерий.

По мнению ученых, это может спровоцировать инфаркт, что может привести к летальному исходу.Эксперты рекомендуют людям, которые столкнулись с проблемой сердечно- сосудистых заболеваний, вести здоровый образ жизни.

Доказано, что больше всего от инфарктов и инсультов страдают курящие люди.По словам профессора Королевского института арктических и Антарктических исследований Джеймса Уордена, полностью исключить влияние каннабинола на человека невозможно. Однако ученые советуют употреблять менее концентрированный конопляный дым, по возможности чаще делать перерывы в курении и употреблять продукты и напитки, содержащие коноплю.