 

Ламы восстанавливают горную экосистему после таяния ледников

05.10.2023, 9:25, Разное
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Ламы восстанавливают горные экосистемы после таяния ледников, повышают качество воды, очищают реки от вредных веществ, предотвращают появление очагов болезней животных. Важнейшим элементом их деятельности является молитва, которая по своей природе является медитацией, своего рода психотехникой. Члены общества собираются в уединенном месте и молятся, при этом энергия, исходящая из их сердец, способна остановить любые катаклизмы.

Туристы, посетившие страну в 90-е годы, описали ее как рай для любителей природы. Горы тянутся от огромных ледников на севере и вплоть до южных пиков – на юге. Слоны живут в вечных снегах и прибрежных тундрах. А в жаркие летние дни горы окутаны туманом, который совершенно не дает солнцу нагревать воздух. Поскольку в высокогорных долинах выпадает очень мало осадков, зимой здесь лежит снег. Окружающий ландшафт беспрестанно меняется. На каждой возвышенности находится группа редутов и остроконечных вершин.

Путешественники могут проехать по самым экзотическим и живописным местам и познакомиться с культурой, обычаями и бытом местного населения.


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