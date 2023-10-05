Диетолог Мещерякова рассказала о важности употребления жиров для поддержания иммунитета

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова поделилась секретами, которые помогут укрепить иммунитет и сделать организм более устойчивым к сезонным инфекциям. Она подчеркнула, что правильное потребление жиров играет важную роль в поддержании здоровья. Ошибочным является обезжиривание рациона, так как дефицит необходимых жиров может негативно сказаться на работе дыхательной, нервной и эндокринной систем.

Врач указала на источники полезных жиров, такие как авокадо, орехи и нерафинированные масла. Кроме того, поддержание крепкого иммунитета зависит от состояния кишечной микрофлоры. Регулярное употребление пищи, богатой клетчаткой, способствует поддержанию баланса микрофлоры в кишечнике.

Для поддержания крепкого иммунитета также важно употреблять достаточное количество воды. Недостаток жидкости может привести к сгущению крови и замедлению обменных процессов, что затрудняет выведение остаточных продуктов переработки и потенциальных токсинов из организма.

Кроме того, на состоянии иммунитета оказывает влияние степень восприимчивости к стрессу. Для поддержания здоровья необходимо научиться управлять стрессом и избегать паники, так как стресс и тревожность могут снижать активность лимфоцитов и фагоцитов, что делает организм менее способным бороться с инфекциями в начальной стадии заболевания.