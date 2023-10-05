В России построят гигантский храм, чтобы доказать существование Иисуса Христа. Это поможет отличить людей от демонов

GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

В столице России объявлено о планах строительства гигантского храма, который будет служить не только местом поклонения, но и доказательством существования Иисуса Христа. Инициаторы проекта утверждают, что новое сооружение поможет различать истинных людей и демонов.

«Понимаете, современные методы идентификации личности устарели. Паспорта, биометрия, даже генетические тесты могут быть подделаны. А демоны, как известно, очень искусны в обмане. Наш новый храм будет своеобразным детектором лжи», — рассказал основатель инициативы, архимандрит Феодосий.

Согласно планам, в центре храма будет установлен крест, вокруг которого любой желающий сможет пройти испытание. Если человек проходит мимо креста без видимых изменений в поведении, это значит, что перед нами истинный человек. Если же посетитель начинает искажаться, выть или испытывать необъяснимое желание бегства – перед нами, скорее всего, демон.

«Мы долго думали над концепцией храма и решили, что лучший способ доказать существование Иисуса Христа – это практическое применение», — пояснил Феодосий.

Тем не менее, эксперты высказали опасения по поводу проекта. Доктор исторических наук Андрей Семенович уверен, что идея различать людей и демонов с помощью храма может привести к непредсказуемым последствиям: «Что, если человек просто боится крестов или страдает от аллергии на благовония? Будем считать его демоном?»

Пока проект находится на стадии разработки. Предполагается, что строительство начнется в следующем году, а уже через пять лет Москва увидит новый архитектурный шедевр, который поможет доказать существование Иисуса Христа и «очистить» столицу от потенциальных демонов.

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