 

“Мое время стоит денег” – С какими мужчинами Наталья Штурм готова общаться

05.10.2023, 9:16, Разное
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Наталья Штурм получила широкую известность в 90-е. Песня “Школьный роман” стала не только популярной, но и настоящим хитом российской эстрады. Сейчас исполнительница посвящает большое количество времени семье. В своем микроблоге она часто делится с подписчиками фотографиями внуков.

Недавно ради поклонников знаменитая певица решила прибегнуть к хирургическом вмешательству. Она решилась сразу на несколько операций. Среди них липосакция, височный лифтинг и липофилинг, который позволяет пересадить жировые ткани с одной области на другую, так, ей удалось округлить и добавить упругости ягодицам.

Сейчас Наталья Штурм активно демонстрирует фигуру после пластических операций. Она публикует фотографии и видео в нижнем белье. Как признается певица, теперь от поклонников нет отбоя, да и к тому же их стало значительно больше.

Правда, далеко не с каждым Наталья Штурм настроена на беседу. В интервью с Пятым каналом, она поделилась, с какими мужчинами готова общаться. Как оказалось, ей уже предлагали слетать на совместный отдых, скинуть интимные фотографии, а один и вовсе предложил руку и сердце певице.

Однако общаться с каждым она не намерена. Для того, чтобы поразить женщину нужно будет сильно раскошелиться. Ведь ее время стоит денег.

“Я могу говорить о чем угодно, но мое время стоит денег, а я его тратить просто так не хочу”, – поделилась исполнительница “Школьный роман”.


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