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05.10.2023, 9:10, Разное
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GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Москва, 3 октября. В маленьком городке Песчаное, что в Тюменской области, объявлено о строительстве уникального завода, где будут уничтожаться американские доллары. Это амбициозное решение, как утверждают власти, призвано «ослабить экономику США и укрепить позиции рубля».

«Это действительно гениальное решение! США долгие годы создавали иллюзию стабильности своей валюты, а мы просто будем сжигать их деньги! Какой удар по их экономике!» — заявил министр экономического развития города Песчаное, Александр Песок.

Завод будет работать круглосуточно, принимая на уничтожение старые и мятые купюры. Первоначальные планы предполагают сжигать до миллиона долларов в день. К тому же, на заводе обещают создать более 100 рабочих мест для местных жителей.

Для обеспечения безопасности сжигания и минимизации экологического ущерба в проекте учтены самые современные технологии. Так, к примеру, дым от сжигания долларов будет использоваться для производства ароматических свечей с запахом «Успеха и Капитализма».

Соединенные Штаты, как ожидалось, отреагировали на новость с недоумением. «Это какая-то шутка? Они реально думают, что сжигание наличных долларов повлияет на нашу экономику? У нас в Казино Вегаса гораздо больше долларов тратится ежедневно!» — комментировал пресс-секретарь Белого дома.

Несмотря на скептицизм западных экспертов, российские власти настроены решительно. В планах — открыть подобные заводы в каждом регионе России.

В заключение, министр Песок добавил: «Следующим этапом будет завод по сжиганию евро. Но пока что мы сосредоточимся на долларах».

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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