 

Эндокринолог Катхурия рассказала о влиянии психологического здоровья на щитовидную железу

05.10.2023, 8:48, Разное
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Щитовидная железа оказывает глубокое воздействие на организм, и не только в физическом, но и в психологическом плане, отмечает доктор Юлия Катхурия, специалист по эндокринологии. Она подчеркивает, что проблемы с этой железой могут стать источником неблагоприятных психоэмоциональных изменений.

Избыток гормонов, особенно при гипертиреозе и узловых образованиях, может привести к неожиданным эмоциональным проявлениям. Человек может периодически испытывать прилив энергии и бодрости, однако это сопровождается увеличением эмоциональности и раздражительностью. Доктор Катхурия также обращает внимание на вспышки гнева, которые могут возникнуть в таких случаях.

Помимо этого, избыточное выделение гормонов щитовидной железы может сказаться на качестве сна. Трудности с засыпанием и бессонница могут стать признаками проблем с этой железой, как и учащенное сердцебиение, ощущение излишнего тепла и перегрева.

С другой стороны, если щитовидка не вырабатывает достаточно гормонов и развивается гипотиреоз, это также может повлиять на психоэмоциональное состояние. Депрессия, апатия, сонливость и чувство усталости становятся знаками этого состояния. Кроме того, могут возникнуть отеки, особенно в области лица, чувство постоянной зябкости, проблемы с кожей и набор веса, даже при отсутствии переедания.

Важно понимать, что состояние щитовидной железы имеет глубокий внутренний эффект на нас, и психоэмоциональные симптомы могут быть первыми сигналами проблем. Контроль над состоянием этой железы и своевременное обращение к врачу-эндокринологу могут помочь предотвратить или лечить эти неприятные последствия.


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