 

Россиянам рассказали об опасности предустановленных в смартфонах вирусах

05.10.2023, 8:05, Разное
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Вредоносная программа может быть предустановлена на новый смартфон и нести риски для пользователя. Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

По словам специалиста, производители могут устанавливать вредоносные программы на смартфоны, чтобы после продажи устройств получать информацию о действиях пользователей. Эксперт отметил, что такое чаще всего происходит в Китае. Не исключено, что подобный вирус могут установить на импортный смартфон и в России. На данный момент о таких случаях не сообщалось, передает RT.


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