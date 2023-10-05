Психолог: Боня поняла, что от нее ничего не останется

Это понятие возникло в середине 1960 годов в США. Его рамки очень условны: у кого-то кризис может начаться в 35, у кого-то в 47, но суть в том, что человек переступает некую границу в жизни, после чего просыпается понимание, что он не бессмертен и, более того, прожил больше, чем ему осталось.

“На этом рубеже обычно люди не только горюют о скором конце, но и занимаются переоценкой достигнутого. После условных 40 лет у них возникает ощущение, что многие построенные когда-то планы могут уже никогда и не реализоваться — старость близится, сила убывает. В результате этой переоценки некоторые замечают, что особо гордиться нечем, а если что-то и было достигнуто, то возникает вопрос: неужели это все?” — объясняет психолог.

От осознания, что пик уже пройден, и начинаются всевозможные проявления кризиса среднего возраста. В наше время очень часто это дауншифтинг. Ну и, по традиции, мужчины разводятся со своими женами-ровесницами и женятся на молоденьких девушках, начинают гонять на мотоциклах — прежде всего, чтобы доказать что-то самому себе. Что же касается, женщин, то они более ориентированы на потомство, что несколько нивелирует эти переживания.

“У Виктории только один ребенок — она, очевидно, не до конца удовлетворила свой материнский инстинкт и начинает переживать эти вещи острее. В частности думает, что непременно надо еще детей. Виктория Боня оглянулась назад и поняла, что от нее ничего особого не останется, кроме детей — а у нее только одна дочка, и, возможно, она не до конца довольна”, — заключил Рощин.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали, что ясновидящая Кажетта Ахметджанова предостерегала Викторию Боню от увлечений пластическими операциями и объясняла, как это может сказаться на реализации ее желания родить второго ребенка.