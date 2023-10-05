ООН: Война в Украине каждый день уносит жизни шести мирных жителей

В последние полгода война в Украине в среднем уносила жизни шести мирных жителей в день. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Вторжение России продолжается уже 20-й месяц, и мирные жители Украины, по словам авторов доклада, продолжают платить за это «ужасную» цену: около 10 000 погибших и десятки тысяч раненых. Ракетные обстрелы жилых кварталов и жизненно важных объектов инфраструктуры, а также зерновых и сельскохозяйственных предприятий, зачастую расположенных вдали от прифронтовых зон, продолжают сеять страх и разрушения по всей стране. Гражданские лица на оккупированных Россией территориях подвергаются пыткам, жестокому обращению, сексуальному насилию и произвольным задержаниям, сотни людей остаются в заключении, и семьи не знают об их судьбе.

«Смертоносный урон» мирному населению

– Выводы доклада свидетельствуют о том, что война наносит смертоносный урон мирному населению Украины: в среднем каждый день погибает шесть человек и 20 получают ранения, – заявила Даниелла Белл, возглавляющая Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине. – Всего за шесть месяцев, о которых идет речь в докладе, более тысячи мирных жителей погибли и почти четыре тысячи были ранены.

В результате войны миллионы людей оказались за чертой бедности, говорится в докладе. Их бедственное положение усугубляется огромным экономическим и социальным ущербом, наносимым нападениями на жизненно важные объекты инфраструктуры и сельского хозяйства. Примером может служить разрушение Каховской плотины в начале этого года, вызвавшее сильное наводнение и экологическую катастрофу, которая будет иметь долгосрочные негативные последствия для людей, проживающих в этом регионе Украины.

– Война посеяла хаос в жизни миллионов украинцев, включая детей, которым еще долгие годы придется жить с ужасающим наследием человеческих потерь, физических разрушений, экологического ущерба и загрязнения территории взрывоопасными пережитками войны, – заявила Белл.

Пытки и жестокое обращение

Наблюдатели ООН продолжают фиксировать широко распространенные случаи пыток и жестокого обращения в отношении гражданских лиц и военнопленных со стороны российских властей, включая жестокие избиения, пытки током, имитацию казней, сексуальное насилие и унижающее достоинство обращение. Россия до сих пор отказывается предоставить наблюдателям ООН по правам человека какой-либо доступ к задержанным.

Украина, как отмечают авторы доклада, напротив, продолжает предоставлять наблюдателям за соблюдением прав человека беспрепятственный доступ к военнопленным. Условия содержания в украинском лагере для пленных в районе Львова улучшились, говорится в докладе.

Давление на мирных жителей

На гражданское население оккупированных территорий, утверждают наблюдатели, оказывается давление с целью заставить местных жителей принять российское гражданство. В обмен на этот шаг оккупационные власти обещают предоставить доступ к медицинскому обслуживанию, пенсиям и другим основным льготам. Мужчины, проживающие на оккупированных территориях, подвергаются запугиванию, цель которого – принудить их вступить в ряды российских вооруженных сил, говорится в докладе.

Авторы доклада отмечают прогресс в решении некоторых вопросов на территориях, контролируемых Украиной, но в то же время указывают на продолжающееся преследование тысяч лиц, обвиняемых в сотрудничестве с Россией на территориях, ранее оккупированных российскими вооруженными силами.

В докладе выражена обеспокоенность судьбой украинских детей с физическими и умственными недостатками, которых перевезли из мест постоянного проживания в другие места на оккупированных Россией территориях или депортировали в Россию. Наблюдатели ООН призвали к возвращению всех депортированных и перемещенных лиц, включая детей и инвалидов.