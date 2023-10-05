Мнение: Кстати, о демократии

Разговор о трагедии 1993 года постоянно плутает в трех соснах: кто-то считает, что 30 лет назад в России была «уничтожена демократия», кто-то говорит, что никакая демократия не была уничтожена, поскольку в стране оставался легитимно и всенародно избранный (в 1991 году) президент Ельцин. Словом, те и другие хоть и спорят, но согласны друг с другом в том, что до октября 1993 демократия в РСФСР была, и расходятся только в том, откуда она исходила.

Такой вывод делается на простом «железобетонном» основании: выборы же были? Были. Всенародные? Да. На одних избирали депутатов Съезда нардепов РСФСР, на других – президента РСФСР. То есть негласно принимается за аксиому формула «есть выборы – есть демократия». Демократия приравнивается к выборам как таковым.

Однако тут все неправы. Выборы сами по себе – это еще не демократия, и истина в том, что до октября 1993 никакой демократии в России еще не было. Строго говоря, народ ни в России, ни где-либо еще не правит – так как «сам» никакой народ править не может. Народ выбирает из борющихся за власть политико-экономических группировок (финансово-промышленных групп) – какой из них вручить на время бразды правления. Не более, но и не менее того. Дело народа – выбирать, а править уже будут другие. Проблема в том, что для того, чтобы выбирать, нужно иметь, из кого выбирать. Попросту говоря, для того, чтобы была реальная демократия, в стране должна быть частная собственность и реальная свободная экономика.

Именно поэтому в коммунизме, где частной собственности просто нет – никакой реальной демократии быть не может по определению, и все выборы при социализме – всегда профанация. Выбирать при социализме НЕ ИЗ КОГО. Есть одиночки без ресурса, не представляющие ничьи интересы, кроме государственных (или просто являющиеся балластом). Есть ли выборы, или нет их – при социализме/коммунизме неважно, по большому счету.

И что, собственно, послужило реальной причиной конфликта Верховного совета и президента в 1993 году? Поскольку я находился в самой гуще тех событий, могу ответить с полным знанием дела: конфликт разгорелся из-за желания ВерхСовета остановить приватизацию. Попросту говоря, отчаянные депутаты, не представлявшие никого, кроме самих себя, не хотели, чтобы в стране ПОЯВИЛАСЬ реальная почва для демократии. Не хотели появления собственников.

Поскольку в РСФСР не было изначально вообще никакой собственности, кроме государственной и так называемой «личной» – демократии в ней быть просто не могло. Потому что демократию создают не люди, имеющие «мандаты» и нажимающие на кнопки – а реальные собственники, чьи интересы представляют «народные избранники». Обывателю такую неприятную истину, конечно, не постичь – это слишком сложно; но только так демократия может работать по-настоящему, а не в шутку, в качестве симулякра. Важны не те, кто выступает с трибуны и собирает голоса – важны те, кто стоит за ними, финансирует и формулирует требования.

С этой точки зрения «парламент», будь он хоть трижды «избран народом», следовало снести, а приватизацию продолжить. Потому что без приватизации и появления слоя собственников демократии не будет. Как не может выбрать себе невесту даже самый дееспособный мужчина, если в качестве жены ему предлагаются лишь бесконечные аватары одного и того же государства.

«Парламент» снесли, приватизацию провели… частной собственности в стране все равно так и не появилось. Финансово-промышленных групп – нет. Всё так или иначе все равно принадлежит государству – только, возможно, не России, а какому-то другому. Демократии возникнуть по-прежнему не с чего – и это, пожалуй, главный урок прошедших 30 лет. Всё оказалось зря, мы, как та старуха, всё у того же разбитого корыта. И это, безусловно, какое-то проклятье. Ничего реального – у власти, с какой стороны ни зайди, оказывается все время какая-то однородная банда старперов, владеющая ВСЕМ, и бессмысленный народ в роли статиста.