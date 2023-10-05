Рупор кремлевской пропаганды: Цуркану и Заболотный. Герои сирийской пустыни

История гибели Цуркану и Заболотного в Сирии в 2017 году.

Тогда говорили, что это "погибшие казаки-добровольцы".

Как все было на самом деле, ниже.

Цуркану и Заболотный. Герои сирийской пустыни

Осенью 2017 года в Сирийской Арабской Республике произошел инцидент, который обессмертил на все времена имена двух граждан России, храбро сражавшихся в сирийской пустыне и попавших в плен к боевикам запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство». После ожесточенного боя в населенном пункте Эш-Шола к юго-западу от Дейр эз-Зора в прессе появились сообщения о том, что боевики захватили в плен двух русских бойцов из состава ЧВК «Вагнер» – Григория Цуркану и Романа Заболотного. Вскоре пришли сообщения, что 3 октября 2017 года они были убиты.

Имена Григория Цуркану и Романа Заболотного в средствах массовой информации впоследствии всплывали не раз. СМИ патриотической направленности отмечали мужество и героизм, с которым два бойца вступили в неравный бой с превосходящими силами противника. Спустя годы имена двух бойцов навсегда вошли в пантеон героев России; боевики ИГ, ответственные за их гибель, были ликвидированы, а памятник Цуркану и Заболотному был установлен у часовни ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе.

О том, как сражались герои сирийской войны, приехавшие из России на защиту мирных граждан от международного терроризма, рассказывает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

В глубине пустыни

Сентябрь 2017 года в Сирийской Арабской Республике ознаменовался коренным переломом в затяжной войне против боевиков «Исламского государства». В начале месяца силам, выступавшим на стороне сирийского правительства и президента Башара Асада удалось прорвать осаду Дейр эз-Зора и начать планомерное уничтожение террористического подполья на восточном берегу Евфрата. И в авангарде сил, шедших в наступление на позиции боевиков, находилась группа российских военных специалистов и добровольцев, которая стала известна под именем ЧВК «Вагнер».

Как мы уже знаем из предыдущих текстов по истории «Оркестра», в состав «Группы Вагнера» входили опытные и мотивированные бойцы. Основной костяк добровольцев и военных специалистов ранее участвовал в боях в Донбассе, где усилиями небольшого отряда «музыкантов» удалось остановить наступление украинских войск на Луганск и защитить мирное население от развязанной украинскими формированиями резни. Отряд будущей ЧВК «Вагнер», который на тот момент представлял собой небольшую батальонно-тактическую группу, штурмовал Луганский аэропорт – ключевую цитадель Вооруженных сил Украины на Луганщине, тем самым отогнав украинские силы от столицы ЛНР.

К 2017 году за спиной «вагнеровцев» было уже немалое количество ратных подвигов в рамках операции в Сирии. Начиная с 2015 года, бойцы «Вагнера» принимал участие в наиболее сложных и опасных операциях в качестве эффективной и результативной штурмовой пехоты – венцом их деятельности стали два штурма Пальмиры в 2016 и 2017 году, о которых мы обязательно поговорим в самое ближайшее время. После стабилизации обстановки вокруг Пальмиры, освобождения газовых полей Аш-Шаир и штурма укрепрайона ИГ в Акербате, отряды ЧВК «Вагнер» прорвали осаду Дейр эз-Зора и форсировали реку Евфрат, тем самым приблизив военный разгром джихадистов.

В числе штурмовиков, которые успешно действовали в Дейр эз-Зоре и пустынных районах вдоль трассы М-20, находились и двое героев нашей истории. Их судьба оказалась нераздельно связана с судьбой обескровленной Сирии, на защиту которой и поднялись два добровольца из России.



Памятник Цуркану и Заболотному в часовне ЧВК "Вагнер" в Горячем Ключе.

Десантник и пограничник

О личностях и жизни Григория Цуркану и Романа Заболотного до судьбоносных сирийских событий известно немногое. По данным «Комсомольской правды», Цуркану родился в 1978 году в Сыктывкаре, в 1996-1998 годах служил в разведроте ВДВ в Подмосковье, там же после срочной службы подписал контракт. В 2012 году, после службы в 137-м гвардейского парашютно-десантном полку в Рязани, механик-водитель БМД Цуркану уволился из армии и сменил несколько рабочих специальностей.

О том, что Цуркану еще до присоединения к ЧВК «Вагнер» решил посвятить свою жизнь защите мира, порядка и справедливости по всему миру, говорит сразу несколько фактов из его биографии. По воспоминаниям сослуживцев, Цуркану ездил воевать добровольцем в другие горячие точки еще до того, как был создан «Оркестр» – в частности, он ездил на войну в Югославию, однако о его участии в боевых действиях там ничего неизвестно. Известно, что для Цуркану Сирия уже была знакома по предыдущей поездке – в 2013 году он приезжал в САР вместе с другими российскими специалистами для охраны нефтедобывающих объектов, где, судя по всему, познакомился с будущим командиром ЧВК «Вагнер» Дмитрием Уткиным.



Григорий Цуркану в Сирии. Фото: GREY ZONE @grey_zone

После короткой командировки в Сирию Цуркану занимается общественной работой в составе отделения ветеранско-благотворительной организации «Боевое братство» по месту жительства в Домодедово. В сети сохранилось несколько фотографий с собраний организации «Боевое братство», на которых присутствует Цуркану. Однако после начала боевых действий в Донбассе отставной десантник добровольно принимает решение вступить в ряды ополченцев. Благодаря знакомству с Дмитрием Уткиным, Цуркану вступает в создаваемую им под началом Евгения Пригожина батальонно-тактическую группу, состоящую из русских добровольцев и ветеранов горячих точек.



На встрече "Боевого братства". Цуркану – во втором ряду второй справа.

Как вспоминает руководитель Telegram-канала GREY ZONE, который лично знал Григория Цуркану, среди «музыкантов» он носил позывной «Гал». Другие его сотоварищи вспоминают, что бывший десантник был по жизни скромен и немногословен. Эту черту характера «Гала» мы с вами еще вспомним в этом тексте.

«Знаком был с Цуркану лично, познакомились с ним в 2014 году. Гриша был боевой мужик, воевал он давно в разных локациях, если не выдавать всех секретов, – рассказал админ GREY ZONE. – 5 лет назад фортуна отвернулась от него: несмотря на то что он подготовленный профи, в жизни есть ситуации, которые мы не в силах изменить».

Еще меньше информации в Сети сохранилось о Романе Заболотном. Известно, что он родился в 1979 году в Ростовской области в семье потомственных донских казаков. Память о великих предках привела Заболотного в российское казачье движение: после службы в погранвойсках, молодой человек вступил в организацию Всевеликого войска Донского, принимал участие в смотрах и общественной деятельности военно-патриотического движения.



Заболотный принимает награду из рук атамана Всевеликого войска Донского Виктора Водолацкого.

В 2014 году, как и многие казаки с Дона, Заболотный отправился в Донбасс, воевать в составе ополчения после государственного переворота на Украине и начала гражданской войны. Известно, что Роман Заболотный принимал участие в боях на Саур-Могиле и под Новоазовском, а также в операции под Зеленопольем. После окончания «горячей» фазы конфликта в Донбассе Заболотный вернулся в Ростов и сменил ряд гражданских профессий, в частности работал поваром. Однако, когда казак прослышал о наборе добровольцев в ЧВК «Вагнер», он принял решение и отправился в Сирию – навстречу своей судьбе.

Бой под Эш-Шолой

Осенью 2017 года, когда штурмовики ЧВК «Вагнер» уже пересекли Евфрат и завязали бои с террористами «Исламского государства» на восточном берегу великой реки, боевики попытались переломить ситуацию, осложнив положение проправительственных сил под Дейр эз-Зором. Для этой цели «летучие» отряды ИГ на пикапах планировали серию атак на трассу Дамаск – Пальмира – Дейр эз-Зор для того, чтобы сковать снабжение наступающих сил. На тот момент штурмовики ЧВК «Вагнер» отогнали боевиков от ключевой автомагистрали, однако быстрые и маневренные отряды ИГ легко могли прорваться к трассе – особенно в тех местах, которые контролировались исключительно солдатами сирийской армии. По воспоминаниям бойцов ЧВК «Вагнер», боевики имели возможность беспрепятственно пересекать трассу – где-то проскочив мимо блокпоста, где-то заставив перепуганных сирийцев пропустить их под страхом смерти, а где-то с помощью банальной взятки.



Пикап боевиков в ходе боев за трассу на Дейр эз-Зор

Наиболее опасным участком трассы Дамаск – Пальмира – Дейр эз-Зор считался маршрут между городом Эс-Сухне в провинции Хомс и населенным пунктом Эш-Шола к юго-западу от Дейр эз-Зора. На тот момент эти населенные пункты находились в глубоком тылу, однако боевики имели возможность проводить набеги и рейды, используя обширные и неподконтрольные никому пространства сирийской пустыни для своих целей. Кроме того, сирийской армии и различным местным ополченцам недоставало дисциплины и организованности для того, чтобы как следует охранять коммуникации, в связи с чем командование приняло решение задействовать бойцов ЧВК «Вагнер» для сопровождения сирийских автоколонн.



Импровизированная передвижная артиллерия сирийских войск.

Судя по всему, об этом боевики ИГ ничего не знали. И поэтому 28 сентября 2017 года в районе поселка Эш-Шола отряды боевиков атаковали небольшую колонну сирийских войск. Схожие инциденты произошли в тот день в трех местах на участке трассы – в частности, под Эс-Сухне, и в районе населенного пункта Кабаджиб, в связи с чем, как сообщали тогда новостные агентства Al Masdar News и DeirEzzor 24, движение по трассе Дейр эз-Зор — Пальмира было приостановлено. Это, впрочем, не помешало «летучим» отрядам ИГ выйти глубоко в тыл сирийской армии и через два дня после прорыва захватить на короткий срок город Эль-Каръятейн к юго-западу от Пальмиры.

В СМИ тогда сообщили, что во время столкновений под Эш-Шолой погибли не менее десяти сирийских солдат, однако колонне удалось избежать полного уничтожения и выйти из боя. Боевики передвигались мобильными группами, в основном, состоящими из пикапов с установленными на борту ЗУ-23 или крупнокалиберными пулемётами. При этом, как отмечают источники, под огонь джихадистов попали не только сирийские солдаты, ехавшие в автобусах и микроавтобусах, но и мирные жители, ехавшие отдельно на легковой машине и остановившиеся по требованию боевиков.

В той самой колонне под Эш-Шолой находились герои нашего сегодняшнего рассказа – Григорий Цуркану и Роман Заболотный: их отряду было поставлена задача по сопровождению колонны и предотвращению нападения боевиков. По свидетельству выжившего в бою сирийского солдата, которое приводят арабские СМИ, колонну в засаде под Эш-Шолой поджидал отряд в 50-80 террористов на пикапах.



Боевики готовятся к атаке.

Сирийские военные не смогли оказать должного сопротивления боевикам и погибали один за другим в попытке уйти из-под обстрела с поля боя. По словам очевидцев, Цуркану и Заболотный смогли остановить паническое бегство сирийцев и организовать отход, прикрывая оставшихся в живых бойцов. Несмотря на неравенство в силах, русским специалистам удавалось держать оборону, даже когда группа боевиков начала их обходить под прикрытием пулеметного огня.

«Так как, были и есть разговоры о том, был бой (контакт) или нет, то внесём свою лепту: группа из 10 наших бойцов и двух небольших автобусов с садыками, поехали по какой-то мелочи из пункта А в пункт Б, где и произошла ситуация. Садыков первыми вывели из боя ещё, когда они находились на колёсах, большинство даже не успели спешиться, – рассказывал впоследствии руководитель Telegram-канала GREY ZONE. – По итогам боя с нашей стороны – семь 200-х, двое пленены и один выжил. Как он добрался до своих – это отдельное чудо и отдельная история».



Последствия боя под Эш-Шолой. ФОТО: Directorate 4 @directorate4

Плен

То, что отдельным бойцам сирийской армии удалось уцелеть — это, безусловно, заслуга «вагнеровцев». Однако по итогам боя Цуркану и Заболотный попали в плен после ожесточенной рукопашной: как свидетельствуют очевидцы, контуженные и истратившие весь боезапас, они не утратили достоинства и продолжали бороться уже в ближнем бою.

Пропагандисты «Исламского государства» пытались использовать пленных и заставить на камеру заявить о переходе на сторону ИГ. Однако те не поддавались на уловки боевиков, а в опубликованном медиацентром ИГ видео лишь назвали свои имена. В итоге боевикам ничего не оставалось, кроме как выпустить видео с пленными бойцами ЧВК «Вагнер» (которых в силу незнания назвали просто «российскими военными») в Сеть через подконтрольный ИГ орган пропаганды «Аль-Амак»



Первые кадры, на которых боевики показали пленников.

В плену у боевиков «вагнеровцы» также проявили себя достойно. Григорий Цуркану, которому в ходе боя под Эш-Шолой подбили один глаз, на допросах хранил молчание – тут особенно сказывался тот факт, что «Гал» в принципе по жизни был немногословен. За двоих в основном говорил Роман Заболотный: он сообщал боевикам заведомо ложные и неправильные сведения, стараясь как можно больше запутать противника своими показаниями. Эта деталь впоследствии стала известной после публикации видеозаписи, на которой запечатлен момент попадания Цуркану и Заболотного в плен после контузии. На записи казак рассказал боевикам, что микроавтобус, на котором они ехали, когда попали в засаду ИГ, двигался в сторону штаба – хотя на самом деле штаб находился совершенно в другой стороне. Ряд СМИ, включая портал «Вестник Дамаска», предположили тогда, что Заболотный намеренно дезинформировал боевиков, направив ИГ по ложному следу, так как если бы Заболотный согласился сотрудничать с боевиками, оборона сирийской армии в Дейр эз-Зоре рухнула бы в одночасье.



Момент пленения Заболотного и Цуркану, а также неизвестного сирийца

Кровь за кровь

Поняв, что пленные не будут соглашаться с требованиями исламистов, не переходят на их сторону и откровенно пудрят им мозги, боевики казнили Цуркану и Заболотного 3 октября 2017 года. В том же сообщении портала «Аль-Амак» от 28 сентября террористы сразу же заявили, что намерены казнить пленных публично на подконтрольной ИГ территории. Однако обстоятельства смерти двух россиян до сих пор остаются предметом споров.

Одна из версий гибели Цуркану и Заболотного, которая появилась в средствах массовой информации под конец 2017 года, гласит, что пленные россияне и еще один неизвестный человек были зверски казнены боевиками на площади аль-Джардак в городе Аль-Маядин путем обезглавливания и сожжения. Согласно этой версии, непосредственно за казнью пленных последовали не менее 50 налетов российской и сирийской авиации. Тем не менее, никаких подтверждений этой версии впоследствии не было обнаружено.

Расправа над двумя пленными «вагнеровцами» никак не облегчила положение террористов. К октябрю 2017 года положение «Исламского государства» в провинции Дейр эз-Зор приобрело катастрофический характер. Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» уже взламывали оборону исламистов на восточном берегу реки Евфрат, в то время, как сами боевики в Дейр эз-Зоре, лишенные снабжения из-за продвижения «музыкантов», сдавали сирийской армии квартал за кварталом. В ноябре 2017 года сирийские военные войдут в Аль-Маядин, который к тому моменту боевики объявили своей «столицей» – уже третьей после Ракки и Дейр эз-Зора. В это время «вагнеровцы» довершают разгром ИГ в Дейр эз-Зоре и зачищают последний укрепрайон боевиков на острове Хувейджа Катыа. А уже в декабре 2017 года проправительственные силы и Россия совместно нанесли силам псевдо-халифата военное поражение, выбив исламистов с территории Сирии.

В ходе боя за последний оплот ИГ в Аль-Бу Кемале был ликвидирован полевой командир «Исламского государства», который был ответственен за пленение и казнь Григория Цуркану и Романа Заболотного. Террористов, причастных к захвату россиян, ликвидировали в ходе спецоперации, которую провели отряды ЧВК «Вагнер» совместно с силами сирийского спецназа «Охотники на ИГИЛ» – последние, кстати, пообещали отомстить ИГ за казнь двух россиян. Полевой командир террористов и его подельники были обнаружены к северу от города Аль-Бу Кемаль, в районе пустыни провинции Дейр-эз-Зор. Когда террористы поняли, что их местонахождение известно, они предприняли попытку прорыва, в ходе которой и были ликвидированы.

Вечная память

К сожалению, в первые дни после пленения и казни Цуркану и Заболотного российские официальные ведомства никак не помогли делу вызволения пленников из застенков ИГ. 28 сентября, когда боевики ИГ опубликовали первую видеозапись с допроса Цуркану и Заболотного, представители Минобороны РФ опровергли заявления о захвате в плен «российских военнослужащих» в Сирии и заявили, что никаких инцидентов в Дейр эз-Зоре или других районах страны не было.

«Все военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению», — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Иного мнения по существу вопроса придерживались представители ЧВК «Вагнер». Поскольку долгое время не было известно ничего о судьбе Цуркану и Заболотного, представители «оркестра» пытались вытащить своих товарищей из плена любыми возможными способами. В частности, для этих целей был использован единственный официальный на тот момент канал связи – официальный Twitter-аккаунт «Охотников на ИГИЛ». Так, 4 октября там было опубликовано предложение выплатить по одному миллиону долларов за каждого россиянина. В ноябре «Охотники» предложили обменять на Цуркану и Заболотного 250 боевиков «Исламского государства», взятых в плен на острове Хувейджа Катыа. Ни то, ни другое предложение так и не было рассмотрено главарями «Исламского государства» – поскольку боевики к этому моменту уже казнили пленников.



Евгений Пригожин у памятника Цуркану и Заболотному. Фото: Федеральное агентство новостей

Григорий Цуркану и Роман Заболотный остались в памяти людей как образцовые воины, сражавшиеся храбро и ушедшие с достоинством. Память о двух героях, храбро сражавшихся в сирийской пустыне и попавших в плен к боевикам ИГ, жива и поныне. Бывшие и нынешние бойцы ЧВК «Вагнер» ежегодно вспоминают подвиг Цуркану и Заболотного. О том, что двое россиян состояли в рядах «оркестра», официально подтвердил Евгений Пригожин в 2023 году – рассказывая о событиях под Пальмирой и последовавших боях «оркестра», руководитель ЧВК «Вагнер» особо отметил подвиг двух героев в бою под Эш-Шолой. Наконец, память бойцов увековечена в легендарной часовне ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе – стоящий в сквере у храма памятник зафиксировал момент последнего боя Цуркану и Заболотного.

Боя, который дали два героя из России посреди далекой сирийской пустыни…

Автор: Комиссар Яррик.

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