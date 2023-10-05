Мнение: О нехорошем из окружения Путина… С чего бы вдруг?

Информация, конечно, поступает дозированая. Просачивается буквально по каплям. Но каждая из этих капелек — отчётливо мрачная. Проникнутая «нехорошими» предчувствиями, драматическими предзнаменованиями, культом Танатоса, духом обречённости и неизбежным в таких случаях оккультизмом.

С чего бы вдруг? Непонятно. Вроде и на украинском направлении ситуация не критическая, и во внешнем мире начинает ощущаться «усталость» от затянувшегося кризиса. А вот поди ж ты…

То вдруг официозная пропагандистка Марго Симоньян заявит о необходимости ядерного удара высоко в небе над… Сибирью. То депутат нижней палаты парламента прокричит радостно об умении русского человека «умирать так, как никто в мире не умеет». А то отец-окормитель нынешнего кремлёвского клана, философ-евразиец Александр Дугин забубнит, что «война — это прямое доказательство бессмертия души: именно наш Бог и никто иной раздавил своей собственной смертью смерть, а вслед за Ним так поступает каждый русский воин». И продолжит эту проповедь тезисом, что даже и «точку опоры надо искать только в смерти, и только так можно основать религию, культуру, искусство и политику: жизнь слишком изменчива для того, чтобы быть точкой опоры».

То есть огромная часть истеблишмента, отстоящая от сияющих в горних высях кремлёвских башен буквально на ступеньку-другую, вдруг заделалась форменными некромонгерами. Причём люди-то все доселе были «жизнью жуироющими» и собой в этой жизни довольными. С чего бы вдруг ими овладело мортидо?

Возможно, ответ на этот вопрос кроется в самом свойстве даже самой конфиденциальной информации просачиваться с самого верха на нижние ступени властной вертикали. Конечно, речь не о стратегиях и планах, и даже не о конкретных указаниях и словах. Скорее, о настроениях, эмоциях, мнениях «наверху». Их не скроешь никакой подпиской о неразглашении: такие вещи передаются на невербальном уровне в первую очередь. От вельмож — к царедворцам, от тех — к придворным, далее — к челяди и т.д.

Причём именно «челядинцы» хорошо чувствуют и считывают мельчайшие колебания генеральной линии. Которые потом резонируют и ретранслируют, иногда — неосознанно, в массы. Вот и… маємо те, що маємо.

А с чего бы вдруг такие некрофильские настроения на самом верху? 😉

—