 

Рупор кремлевской пропаганды: Трофейный флаг ГУР

05.10.2023, 5:30, Разное
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Один из двух трофейных флагов захваченных нашими пограничниками во время отражения попытки ДРГ высадится в Крыму.
Противник признал потери среди участников ДРГ. Некоторые из них утонули во время бегства от побережья.
Тому, который попал в плен еще повезло.С учетом ценности захваченного кадра, его скорее всего в будущем обменяют на кого-то из ценных наших.
История с десантом ради фотографии почти 1 в 1 копируют известную клоунаду с установкой пограничного столба на границе с Белгородской области, когда ДРГ ВСУ с украденным в харьковском супермаркете пограничным столбом прошла до границы и не доходя до линии воткнула столб у кустов записав переможное видео, после чего на отходе попала под удар артиллерии и понесла ощутимые потери.

PS. ГУР МОУ и СБУ должны быть признаны террористическими организациями.

Источник: Colonel Cassad


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