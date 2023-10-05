Рупор кремлевской пропаганды: Трофейный флаг ГУР

Один из двух трофейных флагов захваченных нашими пограничниками во время отражения попытки ДРГ высадится в Крыму.

Противник признал потери среди участников ДРГ. Некоторые из них утонули во время бегства от побережья.

Тому, который попал в плен еще повезло.С учетом ценности захваченного кадра, его скорее всего в будущем обменяют на кого-то из ценных наших.

История с десантом ради фотографии почти 1 в 1 копируют известную клоунаду с установкой пограничного столба на границе с Белгородской области, когда ДРГ ВСУ с украденным в харьковском супермаркете пограничным столбом прошла до границы и не доходя до линии воткнула столб у кустов записав переможное видео, после чего на отходе попала под удар артиллерии и понесла ощутимые потери.

PS. ГУР МОУ и СБУ должны быть признаны террористическими организациями.

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