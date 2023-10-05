 

Как похудеть и держать себя в форме после 45 лет: назван лучший способ

05.10.2023, 5:00, Разное
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Российская гимнастка и олимпийская чемпионка Анастасия Татарева рассказала, как похудеть и держать себя в форме после 45 лет. По словам эксперта, очень важно быть подвижным даже в мелочах.

“Поднимайтесь пешком по лестнице, а не на лифте. Меньше пользуйтесь общественным транспортом: всегда можно выйти на полчаса пораньше и дойти до работы самому”, — цитирует Татареву интернет-издание “Подмосковье сегодня”. По словам спортсменки, ежедневные прогулки по 30-40 минут перед сном помогут выглядеть лучше и чувствовать себя более здоровым.


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