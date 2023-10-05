Мнение: За красным восходом – коричневый закат

У нас сегодня памятная дата – ровно 30 лет со дня знаменитого разгона Верховного Совета РСФСР и обстрела Белого дома из танков (что многие теперь называют «расстрелом парламента»). Ув. Павел Пряников пишет по этому поводу в своем телеграме:

«Я был в числе защитников Белого дома и демократии в сентябре-октябре 1993 года.

Много об этом писал, повторяться не буду.

Вечная память всем защитникам демократии в октябре-93».

Я, в отличие от Павла, в октябре 1993 года не был в числе защитников Белого Дома – прежде всего потому, что строил баррикады вокруг БД двумя годами раньше, в 1991, и воспринимал «восстание Хасбулатова и Руцкого» против Ельцина как попытку сделать «яко не бывшей» нашу победу в августе 1991. В 1993 мне было 26 лет, я недавно женился и у меня была дочь, которой еще не исполнилось и года от роду. Когда Егор Гайдар в ночь на 4 октября выступил по телевизору и призвал «сторонников демократии» к Моссовету – я не пошел, сказав жене: «Какого черта, мы два года назад строили баррикады против танков, чтобы в будущем Ельцин мог сам иметь в своем распоряжении танки! Пусть он сам решает вопрос, я не могу каждый раз бегать на баррикады, чтобы его спасать!» По телеку показывали штурм «повстанцами» телецентра, потом выход вполне еще молодого Николая Сванидзе из некой «запасной студии Вестей» с экстренным выпуском (почему-то лёжа), а потом, помнится, на какое-то время телевизор вообще вырубился (там тогда еще не было сотни программ, как сейчас). В смысле – не мой конкретный телевизор (он как раз работал, причем мы его купили буквально второго октября, новенький JVC, за 2 дня до решающих событий) – нет, перестало работать телевещание в целом!

В общем, засыпали мы тревожно. Утром, проснувшись, я первым делом включил телевизор – и первая удовлетворенная мысль была, что он опять работает. Значит, «Останкино» все-таки не взяли! И тут был новый выпуск «Вестей», уже вроде из нормальной студии, и в нем – легендарные кадры: танки бьют по Белому Дому в прямом эфире. За что я всегда и любил Ельцина: он реально делал то, за что я за него голосовал и даже ходил на баррикады. Помню свое чувство при виде этих танков: чистая, незамутненная радость.

Какие мысли приходят в голову в связи с этой памятной датой именно сейчас, 30 лет спустя? Почему те события сегодня вновь кажутся очень актуальными?

Помню, в те дни со страниц либеральной и демократической прессы (а тогда почти вся пресса была такой) нас постоянно пугали «реваншем красно-коричневых». Имея в виду как раз «защитников Белого Дома» (участием в этой защите постоянно хвастает и другой постоянный персонаж моего ЖЖ – кремлевский агитатор и пропагандист СВО Алексей Чадаев). И вот какая мысль вдруг поразила меня сегодня: а ведь Реванш Красно-Коричневых – это и есть самое лучшее описание того, что происходит в РФ последние полтора, а то и последние 5 лет.

Всё сходится. В 1993 удалось его предотвратить, но от кармы, по всей видимости, все равно не уйти; этот реванш все-таки состоялся. Идеологически – это именно он: расплеваться с Западом, остановить приватизацию, придушить рынок, начать силой восстанавливать Совок. Реванш самой заскорузлой, самой кондовой, самой ксенофобской Русской Деревни, которую обидели – не дали строить свой любимый Коммунизм. Не зря ведь символ СВО – «бабушка с Красным флагом», а первое, что делают росвойска во всех «освобожденных» украинских городах – воссоздают советские топонимы и вновь водружают на постаменты статуи Ленина, бережно подобранные со свалок. И всё это под соусом «Возвращения Русской Земли».

30 лет назад красно-коричневые проиграли, полтора года назад – отыгрались. А мне уже не 26, а 56. Ладно, русская история циклична – реванш красно-коричневых тоже не вечен. И все же – печально.