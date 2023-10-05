 

“Противостоят влиятельные люди”: учинившую скандал Славу призывают к отступлению

05.10.2023, 1:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В беседе с “Дни.ру” нумеролог Элла Эрнес предостерегла Славу от излишней активности в организованной ею кампании против хирурга. По прогнозам эксперта, в этом
месяце певице лучше не ввязываться в авантюры, ее планы, как бы она того ни хотела, не смогут
реализоваться в точности.

“Ей не стоит переживать, поскольку и вся ситуация, и люди, от
которых зависит ее благополучие, находятся на ее стороне. Но, тем не менее,
придется понервничать”, — отмечает Эрнес.

Нумеролог видит, что цифры в обозримом будущем не сулят ей возможности реванша или удачного старта, но ситуация при этом стоять на месте не будет.

“В негативно ключе знаки говорят о том, что
певице противостоят влиятельные люди и большая сила. Казалось бы, все идет
хорошо — и тут возникнет новая задача, которую ей придется решать”, — объясняет эксперт.

По ее словам, учитывая, как в этом месяце для Славы складывается ситуация, в деле певицы могут быть серьезные потери, особенно если вести его с негативом. Элла Эрнес рекомендует артистке отступить в своей борьбе, так как все ее планы относительно этого будут рушиться, а вместе с ними уйдут и ныне существующие выгодные возможности.

“Все, что она может сейчас потерять в случае, если продолжит в негативном ключе, в последствие пойдет на
пользу, несмотря на трудности. Сейчас надо смотреть по сторонам — судьба
преподнесет вариант, за который можно ухватиться”, – говорит эксперт.

В заключение Эрнес посоветовала Славе хорошо проработать стратегию — даже если она детально обдумана, сейчас существует большой риск того, что она обернется крахом, и пока что лучше плыть по течению.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Nvidia планирует выпустить обновленную версию видеокарты GeForce RTX 3050 с уменьшенным объемом памяти и более низким энергопотреблением

06.10 / Почему кожаные брюки будут еще долго актуальны: мнение эксперта

06.10 / Детенышам белого медведя становится все труднее выживать из-за изменения климата

06.10 / Древние европейцы практиковали каннибализм

06.10 / Загадочная болезнь парализует конечности школьниц в Кении

06.10 / В чем подвох с мужчинами у Клавы Коки: мнение психолога

06.10 / Ученые обнаружили лекарство от таких эпидемий, как COVID-19

06.10 / В Сибири началось тестирование отечественной мРНК-вакцины против мышей

06.10 / Ученые из Гарварда создали водонепроницаемый металл

06.10 / Распространенная ошибка: неожиданные привычки в еде могут привести к ожирению

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика