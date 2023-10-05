“Не так проста”: адвокат о намерениях вдовы Баталова в скандале с Дрожжиной

В деле с наследством народного артиста СССР Алексея Баталова постоянно появляется новая информация.

Теперь вдова артиста Гитана Аркадьевна требует нового приговора для Наталии Дрожжиной, которую осудили по делу о мошенничестве: в соответствие с решением суда престарелой женщине дали условный срок, в то время как ее муж-юрист Михаил Цивин отправился в колонию на пять лет.

Но Гитана Аркадьевна выражает обеспокоенность по поводу местонахождения Наталии. Она хочет начать новый судебный процесс в отношении Дрожжиной, и аргументирует свое требование тем, что попросту боится за себя и за детей. Звездный адвокат Сергей Жорин по этому поводу высказал неоднозначное мнение.

Он задал риторический вопрос: а стоит ли престарелую немощную болезненную женщину отправлять в места лишения свободы, имея в виду моральную сторону вопроса. Адвокат уточнил, что можно решить дело возмещением ущерба: у Цивина и Дрожжиной достаточно имущества, чтобы это сделать. Кстати, если быть точными, осужденные имели в своем распоряжении порядочное количество квартир в Москве – 30.

Однако адвокат настаивает на том, что отправлять в тюрьму людей в пожилом возрасте не совсем этично. Ведь понятно, что их там ждет. Да и с учетом требуемого ухода их пребывание в тюрьме окажется мучительным.

“Гитана Аркадьевна не так проста, как это может выглядеть со стороны

“, – высказался адвокат, говоря о намерениях вдовы Баталова в этом скандале. Жорин подчеркнул, что такие заявления Леонтенко не делают ей чести и “характеризуют не с лучшей стороны”. Слова знаменитого юриста приводит Пятый канал.

Напомним, что этой весной Михаила Цивина и Наталию Дрожжину признали виновными в деле о мошенничестве. Их осудили за махинации с наследством народного артиста СССР Алексея Баталова.

Суд установил, что актриса и юрист украли у семьи Алексея Баталова свыше 20 миллионов рублей и незаконным путем отобрали жилплощадь, о чем ранее писали “Дни.ру”.